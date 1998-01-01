Сколько продлятся холода в европейской части России

, 15:09 Эфирная новость 77

Синоптики отмечают: к середине недели температура в северо-западных и центральных регионах страны опустится еще ниже.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3535

Северо-Запад России оказался в арктических условиях. В Петербурге, Архангельске, Вологде и Карелии — минус 20 градусов. Синоптики говорят, что это только начало. Столбики термометров поползут к отметке минус 30.

Холода ощутят и жители центра. В Москве температуры будут ниже нормы на десять градусов. Аномальные морозы при этом будут сопровождаться сильным ветром.

Во вторник и в среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, а большая часть европейской России окажется в мешке арктического холода. Вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, днем не выше минус 12-17 градусов, — заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На юге России, наоборот, потеплело до плюс пяти. Правда, в регион пришли мощные снегопады. Транскавказскую автомагистраль расчищают после того, как на нее сошло сразу несколько лавин. К счастью, обошлось без пострадавших. На дороге сейчас работает тяжелая спецтехника, прямо в сугробах приходится вырубать своеобразные коридоры. При этом остается высокой вероятность схода новых лавин.

Ранее Пятый канал рассказывал, как коммунальщики Петербурга сражаются с последствиями непогоды.

Тема:
Погода 3535
21 янв
Жители Москвы и Петербурга готовятся к аномальным холодам
21 янв
Петербург борется с непогодой и пока проигрывает
20 янв
Жизнь под «водопадом»: Дом в Петербурге неделю топит из-за протекающей кровли
20 янв
Залповый снегопад: ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов
20 янв
МИД предупреждает россиян об отмене авиарейсов в США
20 янв
Петербургские коммунальщики вышли в ночные смены для борьбы со снегопадом
19 янв
Санкт-Петербург борется со снегом и гололедом днем и ночью без выходных
19 янв
«Не знали, что нас ждет»: Как спасали итальянских журналистов, застрявших в мороз в Якутии
19 янв
В Москве возбуждены два уголовных дела после смертельных падений льда на головы прохожих
19 янв
Видео: москвичи шокированы крещенской грозой

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:40
Владимир Путин рассчитывает на помощь Счетной палаты в реализации нацпроектов
15:33
Футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из СИЗО
15:26
Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию
15:16
Петербуржцы опубликовали фото редкого гало в небе над Северной столицей
15:09
Сколько продлятся холода в европейской части России
14:58
Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера
14:51
«От национальных интересов никто отступать не будет» — Песков о передаче Японии Шикотана и Хабомаи
14:43
Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате
14:28
Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны
14:25
Как стать топ-моделью — лайфхаки, приемы, советы экспертов
14:11
Власти Таганрога объяснили выплату многодетной матери 47,5 рублей
14:09
Ольга Бузова вышла на связь после страшного пожара на курорте — фото
13:57
На лихой тройке: В Москве состоялся чемпионат среди лучших наездников
13:55
В Генпрокуратуре заявили об отсутствии доказательств причастности россиян к крушению MH17
13:31
Видео: В Москве полыхали склады и автомастерская
13:24
«Будет агрессия» — эксперт о газовых переговорах между Россией, ЕС и Украиной
13:18
Культурная эстафета: Как прошло открытие Всероссийского театрального марафона
13:12
Немецкий физик подтвердил беззащитность США перед российским ядерным оружием
13:05
Жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят
12:58
Забытые сокровища: Как в Узбекистане обнаружили многомиллионный клад

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

20 января

Синоптик центра Фобос: Россию накроют арктические морозы

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама