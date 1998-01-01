Сколько продлятся холода в европейской части России

Северо-Запад России оказался в арктических условиях. В Петербурге, Архангельске, Вологде и Карелии — минус 20 градусов. Синоптики говорят, что это только начало. Столбики термометров поползут к отметке минус 30.

Холода ощутят и жители центра. В Москве температуры будут ниже нормы на десять градусов. Аномальные морозы при этом будут сопровождаться сильным ветром.

— Во вторник и в среду температурный фон достигнет дна морозного колодца, а большая часть европейской России окажется в мешке арктического холода. Вероятность осадков сократится до минимума. Ночами ударят морозы до минус 20-25 градусов, днем не выше минус 12-17 градусов, — заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На юге России, наоборот, потеплело до плюс пяти. Правда, в регион пришли мощные снегопады. Транскавказскую автомагистраль расчищают после того, как на нее сошло сразу несколько лавин. К счастью, обошлось без пострадавших. На дороге сейчас работает тяжелая спецтехника, прямо в сугробах приходится вырубать своеобразные коридоры. При этом остается высокой вероятность схода новых лавин.

Ранее Пятый канал рассказывал, как коммунальщики Петербурга сражаются с последствиями непогоды.