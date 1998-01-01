Петербург борется с непогодой и пока проигрывает

, 6:30 Репортаж 155

Синоптики обещают, что вслед за снегопадом придут морозы и, похоже, только это спасет коммунальщиков от полного фиаско.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3533

В Петербург, который завален снег, на смену мощнейшего циклона идет арктический холод. Вслед за Москвой, где минус 20, похолодает и в Северной столице. Этой ночью столбик термометра уже резко пошел вниз. На смену погоды сейчас только и приходится надеяться тем, кто отвечает за уборку города. У коммунальных служб бессонные ночи и авральный режим работы — в битве со снегом силы пока были не на их со стороне.

Для них ночь — самая горячая пора. Пока остальные петербуржцы спят, коммунальщики все свои силы бросают на очистку улиц.

Борьба неравная. После мягких бесснежных зим последних лет — белый период календаря вновь решил проверить коммунальщиков на выносливость.

Только за три недели нового года в Петербурге выпало 40 сантиметров снега. Это очень много, учитывая, что обычно высота покрова к концу марта едва достигает тридцати сантиметров.

Еще немного и может быть побит рекорд 10-го, 11-го годов — те зимние месяцы хорошо помнят все петербуржцы. Тогда Северную столицу и правда откапывали чуть ли не всем городом — есть с чем сравнивать.

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— У нас во дворе — отлично убирают — дворовые службы — вообще никаких претензий нет, — заявляют жители Петербурга.

Конечно, не все так позитивно оценивают работу коммунальных служб. Есть много нареканий. Но коллапс не повторился, это — факт. Ежедневно снег с городских улиц убирает больше тысячи единиц техники, а там, где тракторам и КамАЗам не развернуться — работают дворники.

— Стараемся, задерживаемся после работы если надо, — говорит дворник Валентина Иванова.

— Вот вы с шести на ногах и до которого часа вы будете работать?

— До пяти. Но у нас еще вторая смена есть, — уточняет работник коммунальных служб.

Ситуация осложняется и атмосферными капризами. То метель снижает видимость почти до нуля и заметает только что очищенные улицы, то наступает резкое похолодание, а затем снова — оттепель, потом опять — мороз. Так называемые температурные качели. И вот, огромные сосульки угрожающе свисают с крыш домов.

Петербург живет в особом режиме. Действующий губернатор встречается с подчиненными по ночам — после обещаний раздать главам районов лопаты для уборки снега, Александр Беглов лично следит за тем, как убирают улицы. Замечания и недовольства жителей фиксируются каждый день, а значит, ответственные за уборку пока спать не будут.

— Если с магистралями удалось справиться, город едет, не стоит — то теперь надо все усилия сосредоточить на дворовых территориях, — подчеркивает глава Северной столицы.

Беглов призвал руководителей торговых комплексов тоже заняться уборкой. Ведь большинство травм петербуржцы получают именно при падении у супермаркетов, а за очистку их территорий отвечает собственник.

Парковка перед одним из торговых центров. Автомобиль здесь, разумеется, проедет, а вот пешеходу идти тяжело. Под этой толщей снега — лед. Поскользнуться ничего не стоит.

Травмпункты фиксируют всплеск обращений.

— Поскользнулся, упал на руку, на кулак. Вечером только появилась боль. Сделали снимок и, слава богу, ушиб, — рассказывает Михаил Шапкин.

А вот Любови Гараниной отделаться ушибом и стрессом не удалось. Пожилая женщина раздробила колено у одного из магазинов. Перелом сложный — на восстановление уйдут месяцы.

Быть предельно осторожными — единственный способ сохранить руки и ноги. Всего с начала зимы коммунальщики убрали 900 тысяч кубометров снега. Испытание осадками заканчивается. Но впереди новое — морозами. Столбик термометра уже ближайшей ночью поползет вниз — до минус 25-ти. Днем будет не намного теплее. Впрочем, то, что сейчас считают испытанием, раньше называлось традиционной русской зимой.

Ранее Пятый канал сообщал, что ученые прогнозируют период неизведанных катаклизмов из-за глобального потепления.

Тема:
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