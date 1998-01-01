Видео: Сахалин и Камчатка в плену мощного циклона

, 14:11 Видео 41

Снегопад сковал регионы — аэропорты блокированы, дороги замело, школы закрыты.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3512

Сильнейшие порывы ветра и мощный снегопад парализовали воздушное сообщение Сахалина и Камчатки. В аэропорту Петропавловска-Камчатского на сутки задержаны несколько рейсов. Дороги замело, это уже привело к массовым авариям. В одной из них столкнулись сразу 20 машин.

Нелегче и на севере Сахалина. Только за ночь там выпало 30 сантиметров снега. В некоторых поселках под сугробами уже не видно домов. Чтобы выйти на улицу, людям приходится откапывать себе путь от самых дверей.

Местный аэропорт не принимает и не выпускает рейсы. Из-за непогоды отменены занятия во всех школах. Метель буквально заблокировала самый северный город Сахалинской области. Снег повыбивал окна в домах, а сами здания завалило такими сугробами, что местным жителям пришлось прокапывать себе выход наружу.

Тема:
Погода 3512
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