Конверсия по-сирийски: Арсеналы оружия уничтожают и заменяют на хлебзаводы

, 19:37 Эфирная новость 12

В республике не первый раз находят запасы боевой техники, однако эти «сокровища» не представляют интереса для сирийцев. Места боеприпасов уничтожаются, а на их месте возникают новые заводы.

Фото, видео: Пятый канал

Российские военные в Сирии обнаружили смертельную находку — внушительный арсенал оружия и боевой техники, который остался в одном из городов арабской республики после ухода оттуда террористов. Судя по маркировкам, в распоряжении боевиков оказалась артиллерия из стран, входящих в так называемую международную коалицию, возглавляемую США.

Противотанковый комплекс приплыл в Сирию, миновав несколько крупных портов Европы. Но теперь он уже не выстрелит: бывшие боевики сдали сирийским военным громадный арсенал — такой, что его хватило бы оборонять небольшую деревню в течение нескольких суток.

Одна из последних акций под названием «Прощай оружие!» прошла чрезвычайно успешно, самое ценное приобретение — ракеты и ракетные установки. Каждый сверток способен вызвать немаленькой мощности взрыв.

Многое оружие из стран восточной Европы, патроны и стволы — наследство Варшавского договора, мины — американские и французские. Полковник Валерий Школьник уточняет: это добро всего из одного схрона. А сколько их было в Деръаа, не счесть.

— Здесь лежит граната тандемного типа для борьбы с бронированными целями. То есть с танками, БТРами, и другими бронированными, в том числе и бронированными объектами, — рассказал представитель Вооруженных сил РФ Валерий Школьник.

Очень скоро все эти сомнительные сокровища вывезут на полигон и уничтожат, а само место находки сровняют с землей, ведь в этом районе ведутся восстановительные работы.

Для Деръаа это не первый подобный случай. На месте одного из бывших заводов по производству оружия для боевиков стали выпекать хлеб.

 — Мы работаем шесть дней в неделю с одним выходным. Каждый день мы получаем четыре тонны муки и выпекаем из них лепешки. Наша продукция пользуется спросом, вы это видите, но пока что ее не хватает на весь наш район, — поделился директор хлебного завода Абдулазиз Абазид.

Конверсия по-сирийски в действии: из ворот выносят и вывозят лепешки вместо гранат и мин. И похоже, что еда здесь сегодня пользуется куда более высоким спросом, чем оружие. Во всяком случае так кажется приезжим.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи на север Сирии.

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