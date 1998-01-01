«Он не собирался в Москву!»: бывшая жена мужчины, захватившего самолет

, 16:32 Эксклюзивное интервью 663

Родственники Павла Ш., который пытался сменить направление авиарейса Сургут — Москва на Афганистан, не понимают, как он оказался в лайнере.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

Тема:
Захват авиарейса Сургут — Москва 16

Пассажир авиарейса Сургут — Москва, Павел Ш., который «приказал» экипажу сменить курс на Афганистан, не собирался 22 января лететь в столицу. Об этом Пятому каналу рассказала бывшая супруга мужчины.

— Я удивляюсь тому, что он вообще захватил самолет. Я с его сестрой разговаривала. С утра все было нормально. Он просто выехал в город, — сказала она.

По словам женщины, они с Павлом Ш. не общались уже около 15 лет, однако она помнила его как адекватного человека.

— 15 лет назад он нормальный был, сейчас может что-то стало с ним, — добавила бывшая жена.

Ранее Пятый канал сообщал, что после вынужденной посадки самолета в Ханты-Мансийске мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье за «угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия». До этого захватчик был судим за кражи, наркотики и хулиганство.

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