Опубликовано видео посадки самолета, который захватил один из пассажиров

Пятый канал публикует видео посадки самолета сообщением Сургут — Москва в Ханты-Мансийске. На кадрах видно, как лайнер, захваченный пассажиром, приближается к взлетно-посадочной полосе. Видео опубликовал в Instagram пользователь sokolovnikolaytv.

По информации Интерфакса, теперь самолет прибудет в столицу в 19:30. Время полета от Ханты-Мансийска до Москвы составит один час десять минут.

Ранее Пятый канал сообщал, что один из пассажиров авиарейса потребовал у экипажа развернуть самолет в Афганистан. В связи с этим командиру пришлось договариваться с мужчиной и садить лайнер в Ханты-Мансийске. Пассажиры рейса и сам мужчина всё еще находятся в самолете.