Александр Зубков ушел с поста президента Федерации бобслея России

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Спортсмен решил сложить полномочия до окончания срока дисквалификации со стороны IBSF.

Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
Допинговый скандал 246

44-летний российский бобслеист и саночник Александр Зубков принял решение сложить с себя полномочия президента Федерации бобслея России до окончания срока дисквалификации, установленного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF — прим. ред.), сообщает телеканал «360».

— Уже подал заявление о временном уходе с поста президента федерации до окончания дисквалификации или до решения вопросов, препятствующих моей деятельности на посту главы организации, — сказал Александр Зубков.

Во вторник, 22 января, на заседании президиума Федерации бобслея России обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим управлением организацией при создавшихся условиях. Александр Зубков добавил, что исполняющей обязанности президента Федерации назначена Елена Аникина, ранее занимавшая посты директора по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России и исполнительного директора Союза биатлонистов России.

Ранее Пятый канал сообщил, что президент Федерации бобслея России Александр Зубков намерен дождаться документа о своей дисквалификации на русском языке и только после этого вместе с адвокатом решит, будет ли обжаловать решение Международной федерации в арбитражном суде.

Тема:
Допинговый скандал 246
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