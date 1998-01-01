«Все хорошо»: посольство РФ в Дамаске после взрыва работает в штатном режиме

, 16:46 Интервью 89

Взрывное устройство в сирийском Дамаске сдетонировало в четверг, 24 января в районе, где располагается посольство РФ.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Алаеддин, Пятый канал

Российское посольство в Сирии после взрыва в Дамаске продолжает работу без изменений режима. Об этом сообщил дежурный комендант ведомства.

— Все хорошо. Взрыв был, слышали. Посольство работает в штатном режиме, — сообщил он.

В четверг, 24 января, в сирийском Дамаске прогремел взрыв. Первым о происшествии сообщило местное новостное агентство SANA. ЧП случилось в городском районе Адави, на улице Омара Бен Аль-Хаттаба. Именно на ней располагается дипломатическое представительство РФ.

По информации SANA, взрыв устроил террорист при помощи заминированного автомобиля. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

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