Кремль назвал ситуацию в Венесуэле попыткой узурпации власти

Попытка захвата власти в Венесуэле оппозиционером Хуаном Гуайдо является нарушением международного права. Об этом в разговоре с журналистами 24 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции , — цитирует Пескова ФАН.

Также, отвечая на вопрос журналиста, представитель Кремля отметил, что Москва не пыталась связаться с Вашингтоном, чтобы разобраться в целях США, которые может преследовать страна, поддерживая Гуайдо.

Ранее Пятый канал сообщал, что полиция Боливарианской республики задержала более 200 человек в ходе массовых беспорядков, длящихся в стране уже три дня. Жертвами протестов стали 16 человек. Также действующий президент Боливарианской республики Николас Мадуро приказал американским дипломатам покинуть республику в течение 72 часов.