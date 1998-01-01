«Ближайшие часы — ключевые!»: Хуан Гуайдо сделал новое заявление

, 8:40 156

Оппозиционный политик, назвавший себя временно исполняющим обязанности президента Боливарианской республики, обратился к жителям с просьбой доверять ему и его сторонникам.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 14

Оппозиционный политик Хуан Гуайдо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента в Венесуэле и заручившийся поддержкой США, назвал ближайшие часы ключевыми в жизни страны, передает ТАСС со ссылкой на французскую газету Le National.

— Ближайшие часы — ключевые. Не оставляйте меня, потому что я отдам жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы, — заявил Гуайдо.

По его словам, сейчас правительство Венесуэлы «как никогда разделено», и людям стоит «доверять действиям» сторонников политика.

Ранее Пятый канал сообщал, что Хуан Гуайдо намеревается сместить действующего лидера республики Николаса Мадуро. В свою очередь, Америка по-прежнему продолжает оказывать Гуайдо всяческую поддержку и даже не исключила силового вмешательства в дела латиноамериканского государства.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 14
25 янв
Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро
25 янв
США не исключили силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле
25 янв
Американских дипломатов отзывают из Венесуэлы
25 янв
«Я никогда этого не сделаю!» — Мадуро не собирается покидать свой пост
25 янв
Венесуэла закрывает свои консульства и посольство в США
25 янв
Хуан Гуайдо взял паузу в борьбе за власть до следующих указаний из Вашингтона
25 янв
Мария Захарова «удивилась» положительной реакции Макрона на события в Венесуэле
24 янв
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро
24 янв
Министр обороны Венесуэлы поддержал Николаса Мадуро
24 янв
Кремль назвал ситуацию в Венесуэле попыткой узурпации власти

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:36
Световой сигнал неизвестного происхождения обнаружен в космосе
9:31
Как не прогадать на «Киберпонедельнике» — пять лайфхаков от Роскачества
9:20
Что ждет россиян после «разморозки» цен на бензин
9:07
Киев уверен, что Россия подпишет газовый договор с Украиной
8:57
«Я не работаю по вызову» — Виторган отреагировал на сообщения о «гулящей» Собчак
8:40
«Ближайшие часы — ключевые!»: Хуан Гуайдо сделал новое заявление
8:29
Сотрудники аэропорта в Париже эвакуировали пассажиров из-за туфель с подсветкой
8:15
Амурские тигрята «порезвились» на камеру
7:53
Оппозицинер Хуан Гуайдо не исключает амнистию для Мадуро
7:41
Самую дорогую квартиру в США продали за 238 миллионов долларов
7:27
Быть как модель: Эмили Ратаковски поделилась секретом идеальной фигуры
7:16
Как крепко склеить тонкие вещи — безотказный лайфхак
7:09
Часы Судного дня замерли за две минуты до «ядерной полуночи»
7:01
Петросян и Степаненко развелись, но имущество не поделили. Как разворачивается битва
7:01
Как быстро разносить тесную обувь — простой и проверенный лайфхак
6:57
Анфиса Чехова рассказала о жутком опыте похудания в молодости
6:40
На 11 объектах Иркутской области прошла эвакуация из-за сообщений о минировании
6:33
Легендарная разведчица Гоар Вартанян отмечает свое 93-летие
6:16
Центральный военно-морской музей празднует свое 310-летие
6:01
«Эффект сжатой пружины»: Что случится после того, как отпустят цены на бензин

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама