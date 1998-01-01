Оппозиционный политик Хуан Гуайдо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента в Венесуэле и заручившийся поддержкой США, назвал ближайшие часы ключевыми в жизни страны, передает ТАСС со ссылкой на французскую газету Le National.

— Ближайшие часы — ключевые. Не оставляйте меня, потому что я отдам жизнь, если это будет возможно, ради свободы моей любимой Венесуэлы , — заявил Гуайдо.

По его словам, сейчас правительство Венесуэлы «как никогда разделено», и людям стоит «доверять действиям» сторонников политика.

Ранее Пятый канал сообщал, что Хуан Гуайдо намеревается сместить действующего лидера республики Николаса Мадуро. В свою очередь, Америка по-прежнему продолжает оказывать Гуайдо всяческую поддержку и даже не исключила силового вмешательства в дела латиноамериканского государства.