Упорные: США снова стараются помешать строительству «Северного потока — 2»

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Угрозы санкциями успеха не возымели — поэтому Белый дом решил надавить на Европу мыслями о безопасности.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 99

Газовая магистраль «Северный поток — 2» снова не дает покоя США. На этот раз Белый дом решил оказать давление на Европу, чтобы прекратить строительство газопровода.

Американской стороне кажется, что прекращение газового трансфера через Украину обязательно скажется на США — ведь в случае завершения «Северного потока — 2» Россия якобы начнет оказывать влияние на партнеров Вашингтона в Европе. А ослабление собственного влияния для нескромных размеров эго США — это серьезный удар и повод для паники.

Мы хотим, чтобы проект был остановлен. Настало время для действий, — сказал один из сотрудников Белого дома изданию Handelsblatt.

В этой связи Вашингтон продолжает требовать от своих партнеров отказаться от участия в проекте, прикрываясь мнимой заботой об энергобезопасности дружественных стран, сообщает «Экономика сегодня».

— Мы подтверждаем наш призыв к нашим европейским партнерам принять меры для обеспечения их собственной энергетической безопасности и обеспечения непрерывных поставок газа через Украину, — продолжают повторять в США.

При этом с начала 2019 это уже не первая попытка Вашингтона во что бы то ни стало остановить строительство «Северного потока — 2». Неудивительно, ведь сроки катастрофически поджимают: ожидается, что уже к концу этого года основная часть работ будет выполнена. США в январе уже пытались противодействовать реализации проекта, угрожая подключившимся к строительству компаниям серьезными санкциями — в случае, если они продолжат принимать в нем участие.

Тема:
Северный поток — 2 99
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