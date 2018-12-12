«Бей своих, чтоб чужие боялись!»: Россияне комментируют угрозы США Германии

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Российские граждане активно отреагировали на очередное вмешательство США в вопрос строительства «Северного потока—2».

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Северный поток — 2 89

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний, в которых напомнил, что его правительство выступает против проекта «Северный поток—2», и намекнул о возможных последствиях для бизнеса, который поддерживает строительство трубопровода. Информация об этом была опубликована в издании Bild.

Позднее ее распространили российские СМИ. Традиционно россияне, занимающие активную гражданскую позицию не остались в стороне и прокомментировали действия американского дипломата.

— Истерят бедные американцы, рушится их империя зла, войны и разрухи. Даже начинают бить своих, чтобы чужие боялись! — написал Олег Лавров в обсуждении сообщения на странице агентства РИА Новости.

— Бизнес по-американски. Ладно хоть ядерным оружием еще не угрожают, — вторит ему там же Павел Попов.

В социальных сетях также бурно обсуждают поведение американских политиков.

— Это к слову о «суверенной и свободной» Европе, — иронизирует пользователь под ником Настя Настя.

— Вот неугомонные, пока везде все не разрушат, не успокоятся, — сетует Елена Богданова.

— Шантаж-монтаж. Европейцы письма заморских послов читают уже по привычке, — уверен Дмитрий Савчук.

— Фактический хозяин говорит: «Нельзя! Фу!» — резюмирует Олег Морковкин.

В самой Германии на эпистолярный опус американского после ответили не менее колко. В субботу, 12 января, журнал Der Spiegel написал, что «правящая элита Германии всячески старается избегать посла США в ФРГ Ричарда Гренелла». При этом в издании подчеркнули, что в Берлине американский дипломат практически находится в политической изоляции.

Ранее Пятый канал сообщал, что Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока—2».

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