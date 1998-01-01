Стали известны приметы вора, укравшего картину Куинджи из Третьяковской галереи

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Столичная полиция ведет розыск лиц, причастных к похищению картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. Инцидент произошел вечером 27 января.

Фото: instagram.com @iamgulvira

Тема:
Кража картины Куинджи 7

Стало известно, как выглядел злоумышленник, который вечером 27 января в компании подельников, похитил из Третьяковской галереи картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. Сообщается, что на вид ему 20 — 25 лет, рост 170 — 172, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие, непропорциональное большое лицо, высокий лоб, сильно выражены скулы. Мужчина был одет в темно-синий джемпер или водолазку, а также темно-синие джинсы.

В полиции также рассказали, что злоумышленники вели себя в Третьяковке спокойно и не пытались спрятать лица, пишет ТАСС.

— Судя по записям с камер видеонаблюдения, они спокойно передвигались по музею. Когда снимали картину, их действия также были спокойными, лиц не скрывали. Один из них потом прошел мимо охраны, внимания к себе не привлек. Он предположительно и вынес картину, — пояснили в полиции.

По последним данным известно, что кадры с камеры видеонаблюдения сейчас исследуются, фоторобот пока не составлен.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что полотно могут объявить в международный розыск и включить в специальную базу Интерпола похищенных предметов искусства.

В Третьяковской галерее также завили, что картина, оценочная стоимость которой составляет примерно 1 миллион долларов, застрахована на 12 миллионов рублей. По словам очевидцев кражи, похититель скрылся на белом внедорожнике Mercedes GL с номером У476ВО799, который сейчас пытаются задержать в столице.

По информации Пятого канала, чтобы отвлечь внимание от картины, злоумышленники сначала похитили шубу из гардероба. В полицию сотрудники галереи обратились именно с информацией о краже шубе. Только после того, как стражи порядка прибыли на место, стало известно об исчезновении картины.

Тема:
Кража картины Куинджи 7
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