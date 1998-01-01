Стали известны приметы вора, укравшего картину Куинджи из Третьяковской галереи

Стало известно, как выглядел злоумышленник, который вечером 27 января в компании подельников, похитил из Третьяковской галереи картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. Сообщается, что на вид ему
В полиции также рассказали, что злоумышленники вели себя в Третьяковке спокойно и не пытались спрятать лица, пишет ТАСС.
— Судя по записям с камер видеонаблюдения, они спокойно передвигались по музею. Когда снимали картину, их действия также были спокойными, лиц не скрывали. Один из них потом прошел мимо охраны, внимания к себе не привлек. Он предположительно и вынес картину, — пояснили в полиции.
По последним данным известно, что кадры с камеры видеонаблюдения сейчас исследуются, фоторобот пока не составлен.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что полотно могут объявить в международный розыск и включить в специальную базу Интерпола похищенных предметов искусства.
В Третьяковской галерее также завили, что картина, оценочная стоимость которой составляет примерно 1 миллион долларов, застрахована на 12 миллионов рублей. По словам очевидцев кражи, похититель скрылся на белом внедорожнике Mercedes GL с номером У476ВО799, который сейчас пытаются задержать в столице.
По информации Пятого канала, чтобы отвлечь внимание от картины, злоумышленники сначала похитили шубу из гардероба. В полицию сотрудники галереи обратились именно с информацией о краже шубе. Только после того, как стражи порядка прибыли на место, стало известно об исчезновении картины.