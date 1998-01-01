Представитель Минкульта: Воры готовились к краже по сценарию фильма «Старики-разбойники»

К краже картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи, со дня рождения которого 27 января 2018 исполнилось 177 лет, похитители готовились по сценарию фильма «Старики-разбойники». Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.

В фильме показано, как злоумышленники прямо во время выставки забирают произведение искусства «на реставрацию», при этом они не стесняются попросить сотрудников музея, а также посетителей о помощи. Когда смотритель галереи спрашивает похитителей, что они несут, воры отвечают прямо: «Картину Рембрандта», и затем спокойно идут дальше, пока смотритель усмехается. После персонажи фильма увозят картину на автобусе со словами: «Пропустите нас вперед, у него в руках картина из музея».

— Я не могу, честно говоря припомнить случай такого дерзкого воровства! Знаете, все проводят аналогию с фильмом «Старики-разбойники», такое впечатление, что именно по сценарию этого фильма грабители готовились. Как такое может произойти? Еще раз повторю: не укладывается в голове, — отметил Владислав Кононов.

К слову, по информации ТАСС, сейчас работников и охранников Третьяковской галереи собираются проверить на связь с похитителями картины.

По предварительным данным, злоумышленники не один раз приходили в галерею до кражи, прекрасно ориентировались на месте и шли за конкретной картиной.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что похищение произошло в воскресенье, 27 января. Неизвестный мужчина в присутствии посетителей снял картину со стены и скрылся вместе с ней. Уже опубликованы приметы злоумышленника.