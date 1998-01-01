Представитель Минкульта: Воры готовились к краже по сценарию фильма «Старики-разбойники»

К краже картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи, со дня рождения которого 27 января 2018 исполнилось 177 лет, похитители готовились по сценарию фильма «Старики-разбойники». Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов.
В фильме показано, как злоумышленники прямо во время выставки забирают произведение искусства «на реставрацию», при этом они не стесняются попросить сотрудников музея, а также посетителей о помощи. Когда смотритель галереи спрашивает похитителей, что они несут, воры отвечают прямо: «Картину Рембрандта», и затем спокойно идут дальше, пока смотритель усмехается. После персонажи фильма увозят картину на автобусе со словами: «Пропустите нас вперед, у него в руках картина из музея».
К слову, по информации ТАСС, сейчас работников и охранников Третьяковской галереи собираются проверить на связь с похитителями картины.
По предварительным данным, злоумышленники не один раз приходили в галерею до кражи, прекрасно ориентировались на месте и шли за конкретной картиной.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что похищение произошло в воскресенье, 27 января. Неизвестный мужчина в присутствии посетителей снял картину со стены и скрылся вместе с ней. Уже опубликованы приметы злоумышленника.