Жене президента Сирии удалили раковую опухоль

Операция по удалению злокачественной опухоли из груди супруги президента Сирии, Асмы Асад, прошла успешна. Об этом сообщила канцелярия президента страны в своем микрорблоге в Twitter.

كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح.



رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل. pic.twitter.com/4X4nbqBrW1 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 января 2019 г.

О своем заболевании супруга Башара Асада узнала в августе 2018 года. В результате медицинского обследования специалисты нашли раковую опухоль груди на ранней стадии.

После госпитализации жена президента Сирии обратилась к гражданам страны. В своем обращении Асма Асад подчеркнула глубинную связь с сирийским народом.

— Я часть народа, научившего мир стойкости и противостоянию жесткой изоляции. Моя решимость исходит из вашей решимости и стойкости за все прошедшие годы, — указывается в обращении Асмы.

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