Опубликованы кадры с подозреваемым в краже картины Куинджи с камеры видеонаблюдения

Московская полиция разыскивает людей, причастных к похищению картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Пропажу произведения искусства подтвердил директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Пятый канал публикует эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения музея, на которых заснят молодой человек, предположительно совершивший дерзкое ограбление. Ранее Пятый канал публиковал приметы подозреваемого. Это мужчина, которому на вид 20 — 25 лет, рост 170 — 172, худощавого телосложения, короткие русые волосы, глаза карие, непропорциональное большое лицо, высокий лоб, сильно выражены скулы. Мужчина был одет в темно-синий джемпер или водолазку, а также темно-синие джинсы.

По предварительной информации, неизвестный мужчина, не скрывающий своего лица, при посетителях спокойно снял картину со стены, вытащил ее из рамы и ушел вместе с полотном. Очевидцы посчитали, что это сотрудник музея и не предприняли попыток остановить злоумышленника.

По предварительной информации, оценочная стоимость украденной картины Куинджи «Ай-Петри» составляет около 10 миллионов долларов. Известно, что произведение застраховано 12 миллионов рублей.

К слову, 27 января поклонники Куинджи отмечают 177 лет со дня рождения художника.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что похитители, чтобы отвлечь внимание от картины, украли шубу из гардероба. Работники музея были заняты этим инцидентом и потому обнаружили пропажу картины только спустя 20 минут, когда приехали сотрудники полиции разбираться с похищением верхней одежды.