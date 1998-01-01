Опубликованы кадры с подозреваемым в краже картины Куинджи с камеры видеонаблюдения

Московская полиция разыскивает людей, причастных к похищению картины «Ай-Петри. Крым» художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Пропажу произведения искусства подтвердил директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.
Пятый канал публикует эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения музея, на которых заснят молодой человек, предположительно совершивший дерзкое ограбление. Ранее Пятый канал публиковал приметы подозреваемого. Это мужчина, которому на вид
По предварительной информации, неизвестный мужчина, не скрывающий своего лица, при посетителях спокойно снял картину со стены, вытащил ее из рамы и ушел вместе с полотном. Очевидцы посчитали, что это сотрудник музея и не предприняли попыток остановить злоумышленника.
По предварительной информации, оценочная стоимость украденной картины Куинджи «Ай-Петри» составляет около 10 миллионов долларов. Известно, что произведение застраховано 12 миллионов рублей.
К слову, 27 января поклонники Куинджи отмечают 177 лет со дня рождения художника.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что похитители, чтобы отвлечь внимание от картины, украли шубу из гардероба. Работники музея были заняты этим инцидентом и потому обнаружили пропажу картины только спустя 20 минут, когда приехали сотрудники полиции разбираться с похищением верхней одежды.