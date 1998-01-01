Террористы в Сирии трижды за сутки нарушили «режим тишины»

, 9:50 Эфирная новость 25

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, террористы обстреляли некоторые районы в провинциях Алеппо и Латакия.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Сирии боевики три раза нарушили режим прекращения огня. И это только за последние сутки. По данным центра по примирению враждующих сторон, террористы обстреляли некоторые районы в провинциях Алеппо и Латакия. О пострадавших не сообщается.
Особый режим безопасности сейчас пытаются восстановить жители населенных пунктов у турецкой границы. Сирийская армия при помощи российских военных выставляет посты и организует патрули.

Деревня Авшария — отсюда всего километр до турецкой границы. Еще месяц назад это была территория с непонятным статусом, но теперь здесь повсюду — сирийские флаги.

 — Мы вернулись сюда месяц назад, за это время мы смогли заново обустроить границу, выставить посты, теперь она полностью под контролем сирийской армии. Наши русские товарищи помогают нам обеспечивать безопасность и патрулировать местность, — рассказывает солдат сирийской армии Абдалла.

Мы приехали в Авшарию на российских «тиграх» вместе с патрулем военной полиции. Задача у наших солдат и офицеров в этом районе — следить, чтобы никто не стрелял. И всевозможные ЧП действительно прекратились. Во всяком случае, об этом говорят местные жители.

— Когда здесь были американцы, нам было не по себе. Ведь мы их сюда не звали. Ваши военные — совсем другое дело, они действуют вместе с нашей сирийской армией. И мы надеемся, что вскоре так будет не только здесь, но и по всей стране, — говорит местный житель Али Шаман.

Американцы ушли, остались курдские отряды самообороны, которые быстро разобрались в новой ситуации: стали сотрудничать с законными властями страны. Теперь штатовский контингент издалека следит за тем, что происходит в Авшарии. Чаще всего — с помощью беспилотников.

Особое внимание американцев привлекают передвижения российской военной полиции. Все понимают, что именно наши силы в этом регионе самые организованные и боеспособные.

Ни один выезд на маршрут не обходится без тщательного контроля с воздуха. Тем временем, колонны с патрулями и гуманитарной помощью заезжают все дальше и дальше на северо-восток страны. Ведь зона контроля законного сирийского правительства постоянно расширяется.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сирийские мирные жители попали под обстрел западной коалиции.

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