Жириновский сравнил Хуана Гуайдо с «изжеванной резиной», которую скоро выкинут

Основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский скептически высказался о лидере венесуэльской оппозиции Хуане Гуайдо, который объявился себя новым главой государства. По словам политика, попытка госпереворота в Боливарианской республике — новая форма «оранжевой» революции.

Жириновский отметил, что никто бы и не обратил внимания на выступление Гуайдо на митинге, если бы США не признали его притязания.

— Авторам переворота главное любыми способами убрать Мадуро. Когда это произойдет, Гуайдо выкинут как «изжеванную резину», — приводит его слова сайт KP.RU.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп рассматривал возможность применения «военной опции» в Венесуэле.