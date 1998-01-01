Жириновский сравнил Хуана Гуайдо с «изжеванной резиной», которую скоро выкинут

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Лидер партии ЛДПР заявил, что за попыткой свергнуть законного президента Венесуэлы стоит США.

Фото: Globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 34

Основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский скептически высказался о лидере венесуэльской оппозиции Хуане Гуайдо, который объявился себя новым главой государства. По словам политика, попытка госпереворота в Боливарианской республике — новая форма «оранжевой» революции.

Жириновский отметил, что никто бы и не обратил внимания на выступление Гуайдо на митинге, если бы США не признали его притязания.

— Авторам переворота главное любыми способами убрать Мадуро. Когда это произойдет, Гуайдо выкинут как «изжеванную резину», — приводит его слова сайт KP.RU.

Ранее Пятый канал сообщал, что Дональд Трамп рассматривал возможность применения «военной опции» в Венесуэле.

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