Похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей

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Мужчина искал работу в качестве помощника по ведению хозяйства.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Кража картины Куинджи 16

Подозреваемый в похищении из Третьяковской галереи картины художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» мужчина был обременен долгами и искал работу в качестве помощника по ведению хозяйства.

По данным Федеральной службы судебных приставов РФ, по состоянию на 27 января 2019 года у мужчины имеются задолженности по «предмету исполнения: «взыскание налогов и сборов, включая пени» на суммы 15 тысяч рублей и 239 977 рублей.

Как стало известно Пятому каналу, мужчину 1986 года рождения зовут Денис Ч., у него имеется гражданство РФ и Белоруссии. В 2008 году он закончил Феодосийский политехнический институт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности «Экономика предприятия». До этого подозреваемый обучился на слесаря по ремонту автомобилей.

В своем резюме, попавшем в распоряжение Пятого канала, Денис Ч. отмечает, что ищет вакансии вместе со своей супругой Юлией З. 1984 года рождения. В качестве предыдущего опыта пара указала семью с двумя детьми в элитной подмосковной Барвихе. В его обязанности входило сопровождение на автомобиле бизнес-класса детей в школу и на дополнительные занятия, содержание в порядке автопарка работодателя. Девушка занималась уборкой, стиркой, глажкой, готовила еду, ухаживала за домашними животными.

В графе о личных качествах подозреваемый в похищении картины отметил: качественное выполнение обязанностей, соблюдение субординации, аналитический склад ума, ответственность, настойчивость, коммуникабельность, работоспособность, быстрая обучаемость, инициативность.

В резюме также отмечается, что судимость и вредные привычки отсутствуют, имеются загранпаспорта и необходимые медсправки. Денис Ч. и Юлия З. также готовы предоставить рекомендации от предыдущих работодателей.

Пятый канал связался по телефону с Юлией З., однако она отказалась комментировать какую-либо информацию, связанную с молодым чеолвеком.

По факту хищения картины Куинджи из Третьяковской галереи 27 января было возбуждено уголовное дело. Правоохранители всего лишь спустя сутки задержали в поселке Заречье Московской области мужчину, который ранее уже находился под подпиской о невыезде в связи с другим уголовным делом, но уже связанном с наркотиками, в рамках которого он проходит как фигурант. Мужчина рассказал в ходе допроса, что он спрятал картину на стройке в Одинцовском районе, где ее и нашли стражи порядка.

Задержанному за кражу картины из Третьяковки будет грозить до 15 лет лишения свободы, если будет установлено, что преступление было совершено группой лиц или картина повреждена, следует из статьи 164 «Хищение предметов, имеющих особую ценность» Уголовного кодекса РФ.

Пятый канал публиковал видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи.

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Кража картины Куинджи 16
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