Видео: Непогода на юге Англии проверяет пилотов на профпригодность

Непогода на юго-востоке Англии проверяет на прочность профессионализм авиапилотов со всего мира, которые выполняют рейсы в местные международные аэропорты, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как командиры экипажей самолетов различных авиакомпаний борются со стихией и пытаются выравнивать воздушные судна и в воздухе, и на взлетно-посадочной полосе.

Сквозь территорию Англии проходит снежный шторм, который сопровождается минусовой температурой и порывами ветра до 50 миль в час.

Прогнозы синоптиков неутешительны — непогода продлится как минимум до середины текущей недели.

Ранее Пятый канал сообщал об отмене вылетов из московских аэропортов из-за снегопада.