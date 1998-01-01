В московских аэропортах отменяют вылеты из-за снегопада

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Столица в плену непогоды — из-за снега и метели затруднена работа воздушных гаваней.

Фото: Известия/ Константин Кокошкин

Тема:
Погода 3553

В московских аэропортах отменяют рейсы из-за непогоды — столица находится во власти сильного снегопада. Как сообщает сервис «Яндекс.расписание», к 8.00 в воскресенье, 27 января, в столичных аэропортах отменены 11 рейсов, 30 — задержаны. Ранее МЧС Москвы предупреждало горожан, что 26-го и 27 января в столице ухудшится погода — ожидается сильный снег, метель, порывистый сильный ветер и гололедица.

Москва находится во власти снегопада с полудня 26 января — грандиозное выпадение осадков грозило стать рекордным за последние 70 лет. Тогда авиадиспетчерские службы рапортовали о том, что аэропорты работают в штатном режиме, сейчас ухудшившаяся погода мешает воздушному сообщению.

Пятый канал публиковал видео с опасными последствиями перелетов при неблагоприятной погоде — крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.

Тема:
Погода 3553
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