Китай выступил против санкций США в отношении Венесуэлы

Пекин возложил на Вашингтон ответственность за последствия санкций против Венесуэлы, которые неминуемо приведут к ухудшению уровня жизни в стране. Об этом было сказано на брифинге спикера китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуана.

— Санкции соответствующих стран в отношении Венесуэлы приведут ухудшению жизни населения. Они должны нести ответственность за серьезные последствия, к которым приведут эти санкции, — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что США решили заблокировать активы венесуэльской нефтяной компании. Известно, что бюджет этой страны находится в прямой зависимости от экспорта энергоносителей. Таким образом Вашингтон пытается «предотвратить дальнейшую утечку активов, и сохранить эти активы для жителей Венесуэлы».

Ситуация в Боливарианской Республике обострилась после того, как во время акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом. Его притязания поддержали ряд стран во главе с США.