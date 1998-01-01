Дмитрий Песков прокомментировал задержание сенатора Арашукова

Дмитрий Песков в своем общении с журналистами затронул тему с задержанием сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова. По словам пресс-секретаря президента России, добавить каких-либо фактов к имеющимся он не может.

— Прошу прощения, я сразу, наверное, скажу, что мне нечего добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями по аресту сенатора, — сказал Песков.

Напомним, сенатор от КЧР Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в убийстве двух человек и организации ОПГ. Дело взял под контроль Главк СК при поддержке ФСБ.

Ранее Пятый канал рассказывал о преступной деятельности отца Арашукова.