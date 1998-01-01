МВД передало похищенную картину Куинджи Министерству Культуры

Министерство внутренних дел передало похищенную из Третьяковской галереи и оперативно найденную следователями картину «Ай-Петри. Крым» Министерству культуры. Церемония передачи прошла в торжественной обстановке на Петровке, 38 в Москве.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, полицейских поблагодарили за работу директор Русского музея Владимир Гусев и гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

— Мне кажется, в истории похищений музейных предметов не только в России, но и в мире это уникальный случай, когда произведение было возвращено через 6-8 часов. Это пример невероятного профессионализма, слаженности работы всех структур МВД и ФСБ России, — сказала Трегулова.

Владимир Гусев сообщил ТАСС, что сейчас полотно вернулось в Третьяковскую галерею, но через несколько дней отправится в Санкт-Петербург, в русский музей.

— Она сейчас отправилась в депозитарий Третьяковской галереи, там надо оформить документы, еще должны эксперты с ней поработать, дать свои окончательные заключения, и после этого, я думаю, дня через два-три поедет в Петербург. Сейчас решаем, поездом или спецтранспортом — во всяком случае с сопровождением, — пояснил Гусев.

В свою очередь глава департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов сообщил, что в Петербурге картине предстоит реставрация, которую планируется завершить к марту. Работа Куинджи должна принять участие в экспозиции, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией, которая пройдет в Русском музее.

Как ранее сообщал Пятый канал, картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена с выставки в Третьяковской галерее в Москве в воскресенье, 27 января. Подозреваемый, который просто снял полотно со стены и унес, был задержан по горячим следам, сейчас он находится под арестом, следователи ищут сообщников преступника.