МВД передало похищенную картину Куинджи Министерству Культуры

, 16:19 Видео 32

В ближайшие дни полотно «Ай-Петри. Крым» отправится в Русский музей на реставрацию, которую планируется завершить к посвященной Крыму выставке в марте.

Фото: пресс-служба МВД РФ

Тема:
Кража картины Куинджи 24

Министерство внутренних дел передало похищенную из Третьяковской галереи и оперативно найденную следователями картину «Ай-Петри. Крым» Министерству культуры. Церемония передачи прошла в торжественной обстановке на Петровке, 38 в Москве.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, полицейских поблагодарили за работу директор Русского музея Владимир Гусев и гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

— Мне кажется, в истории похищений музейных предметов не только в России, но и в мире это уникальный случай, когда произведение было возвращено через 6-8 часов. Это пример невероятного профессионализма, слаженности работы всех структур МВД и ФСБ России, — сказала Трегулова.

Владимир Гусев сообщил ТАСС, что сейчас полотно вернулось в Третьяковскую галерею, но через несколько дней отправится в Санкт-Петербург, в русский музей.

— Она сейчас отправилась в депозитарий Третьяковской галереи, там надо оформить документы, еще должны эксперты с ней поработать, дать свои окончательные заключения, и после этого, я думаю, дня через два-три поедет в Петербург. Сейчас решаем, поездом или спецтранспортом — во всяком случае с сопровождением, — пояснил Гусев.

В свою очередь глава департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов сообщил, что в Петербурге картине предстоит реставрация, которую планируется завершить к марту. Работа Куинджи должна принять участие в экспозиции, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией, которая пройдет в Русском музее.

Как ранее сообщал Пятый канал, картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена с выставки в Третьяковской галерее в Москве в воскресенье, 27 января. Подозреваемый, который просто снял полотно со стены и унес, был задержан по горячим следам, сейчас он находится под арестом, следователи ищут сообщников преступника.

Тема:
Кража картины Куинджи 24
30 янв
Директор Третьяковки сохранит должность несмотря на инциденты с картинами
30 янв
Следователи ищут сообщников подозреваемого в краже картины Куинджи
29 янв
Подозреваемый в краже картины из Третьяковки арестован на два месяца
29 янв
Похитителю картины из Третьяковки назначили психиатрическую экспертизу
29 янв
Видео: Смоленские студенты спародировали кражу картины Куинджи
29 янв
Расследование дерзкого ограбления: Как обычный слесарь вынес картину Куинджи из Третьяковки
28 янв
«Продать можно все!» — эксперты прокомментировали кражу шедевра Куинджи
28 янв
Похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей
28 янв
Видео: Каждую картину в Третьяковке оборудуют индивидуальной системой защиты
28 янв
Видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:36
Мировая экономика потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн в 2018 году
17:35
Патриарх Кирилл призвал Госдуму вывести аборты из системы ОМС
17:27
Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины
17:19
Студентка умерла на занятиях в московском колледже
17:11
Девочку в Ленобласти никто не поджигал: «избитые» школьники признались во вранье
17:05
Сенатору Арашукову и его отцу Раулю предъявлены официальные обвинения
16:56
Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин
16:52
Точно не в честь родственников: Нюша рассказала, как выбирала имя для дочери
16:50
МВД РФ опровергло слова Зубова о переброске террористов к границам Таджикистана
16:43
Совфед дал официальный комментарий о задержании Арашукова
16:39
Освобождены шестеро захваченных пиратами в Гвинейском заливе моряков
16:31
США не смогли приобрести украинский танк «Оплот»
16:24
Как правильно начинать «новую жизнь» — советы психолога и коуча
16:24
Обладатель двух премий «Грэмми» Джеймс Ингрэм скончался от рака мозга
16:19
МВД передало похищенную картину Куинджи Министерству Культуры
16:16
Макаревич поддержал своего сына на премьере фильма «Русский бес»
16:09
Видео: Путин начал совещание в правительстве с шутки над Орешкиным
16:08
Экс-любовница Гуфа заявила, что ждет от него ребенка
15:58
Видео: Ушаков опроверг свое задержание, выйдя к прессе у своего дома
15:43
Силовики задержали мэра Риги Нила Ушакова

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

29 янв

Видео: Участники банды Аслана Гагиева этапированы в Москву

28 янв

Украденную из Третьяковки картину Куинджи выставили на продажу на Авито

28 янв

По факту хищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет новый боевик — многосерийный фильм «Стражи Отчизны». За несколько пафосным названием скрывается острый и закрученный сюжет.

5-tv.ru

Реклама