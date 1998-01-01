Самый молодой сенатор: стремительная карьера и родственные связи Рауфа Арашукова

Рауф Арашуков — сенатор от Карачаево-Черкесской республики, который был задержан прямо в зале заседания Совфеда 30 января. Обвинения к парламентарию предъявлены самые серьезные — участие в ОПГ и два убийства. Не менее серьезно было организовано само заседание: речь о снятии депутатской неприкосновенности с Арашукова произнес генпрокурор Юрий Чайка, на заседании присутствовал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Дело криминального сенатора ведет Главк СК вместе с ФСБ.

Арашуков был одним из самых молодых членов Совфеда — он родился в 1986 году и на момент принятия сенаторских полномочий ему было только 30 лет.

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Биография Рауфа Арашукова удивляет и озадачивает скоростью развития: в 16 лет он стал техником на производстве в «Ставропольрегионгазе», в 17 —замначальника отдела инвестиций и имущественных отношений ООО «Ставропольская региональная компания по реализации газа», а в 18 уже начал заседать в городской думе Ставрополя.

После четырех лет в ставропольской думе, Рауф Арашуков входит в правительство КЧР в качестве министра труда и социального развития, а в октябре 2008-го становится помощником президента республики. Дальше только рост: сначала он становится исполняющим обязанности главы Хабезского района КЧР, затем и вовсе главой, в 2010 переходит в Национальное собрание (парламент) республики, потом работает в карачаевском правительстве.

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С 2014-го по 2016 год Арашуков продолжает занимать посты в Хабезском районе, пока не происходит рывок на федеральный уровень — в сентябре 2016-го глава КЧР Рашид Темрезов наделяет его полномочиями члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии, так Арашуков перебирается в Москву. Его наличие в Совфеде даже отметила Тина Канделаки, выложившая публикацию с совместным фото.

Twitter @tina_kandelaki

Вышеперечисленные факты не являются основанием для задержания, однако блестящая карьера Арашукова, развивавшаяся не без участия отца, скрывает под собой целый ряд «темных мест».

В 2010-м году Карачаево-Черкесию потрясли два громких преступления: в столице республике, в городе Черкесск был убит глава молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов. Правоохранительные органы задержали предполагаемого исполнителя убийства Жукова — Расула Аджиева, который указал на возможного заказчика, Рауфа Арашукова. Такая же картина сложилась и после ареста троих убийц Шебзухова: они указали на конфликт между убитым и Арашуковым и даже озвучили цену — 500 тысяч рублей. Для привлечения сенатора к ответственности не помогло и задержание вероятного посредника в организации убийств, Рустама Коспергенова. Он признался в том, что Арашуков попросил его «запугать и побить» Шебзухова. От побоев тот скончался.

Брат Фраиля Шебзухова рассказал об убийстве, якобы организованном сенатором Арашуковым

Полученные показания и пикеты семей Шебзухова и Жукова не дали результата — Арашуков продолжил заседать в Совфеде вплоть до своего ареста 30 января 2019 года, а его представители открещивались от всех свидетельств, ссылаясь на кампанию очернения молодого сенатора.

В своем интервью телеканалу «360» председатель молодежного парламента КЧР Тимур Жужуев рассказал, что в республике колоссальное влияние имеет не только сам Рауф, но и целый клан Арашуковых.

— Дела (об убийствах — прим. ред.) пылились на полках, им просто не давали хода. Влияние клана Арашуковых было безграничным, — пояснил Жужуев, заявивший о причастности сенатора к убийству Жукова.

Говоря о клане, необходимо упомянуть отца Рауфа Арашукова — Рауля, крупного функционера в газовых структурах и депутата парламента Карачаево-Черкесии.

По информации сайта compromat.ws Рауль Арашуков привлекался к уголовным делам о хищениях еще в Советском Союзе, и был дважды судим. В 1993 году при посредничестве Хизира Хапсирокова Арашуков-старший вошел в топ-менеджмент «Газпрома», где развернул преступную деятельность.

По данным, опубликованным на все том же Компромате, Рауль Арашуков предложил фирмам-поставщикам газа услуги посредника в сборе денег с потребителей, в том числе и должников. В 90-х и начале двухтысячных этот вопрос был крайне проблемным для газового бизнеса, и никто не отказывался от такой помощи. Однако, собранные деньги отправлялись на подставные фирмы Арашукова, а компаниям предоставлялись векселя, часто неликвидные.

В 1999-м Арашуков-старший становится главой одного из дочерних предприятий «Газпрома» в Ставрополе, где продолжает, по сути, грабить корпорацию и лично обогащаться. Справиться с растущим влиянием Рауля Арашукова не смогли даже полпред президента в ЮФО Виктор Казанцев и губернатор Ставрополья Валерий Гаевский. А предшественник Гаевского, Александр Черногоров так и вовсе был на стороне Арашукова — в администрации Черногорова ряд должностей занимали выходцы из Хабезского района КЧР.

СК: отец Арашукова подозревается в хищении газа на 30 миллиардов рублей

Отец сенатора оставался безнаказанным вплоть до ареста сына — после задержания парламентария правоохранители прибыли в петербургский офис «Газпрома». Как позже сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко, Рауль также был арестован: его подозревают в хищении природного газа на суммы свыше 30 миллиардов рублей. Поражает обширная география преступного семейства: следователям предстоит работа в Москве, Астрахани, Махачкале, Ставрополе, Буденновске и Невинномысск. Отмечается, что старшему Арашукову вменяются только хищения, по информации следствия к убийствам он непричастен. Однако позднее выяснилось, что он может быть причастен к организации убийства донецкого бизнесмена Бориса Хапсирокова. О чем заявил СМИ адвокат потерпевших.

Помимо громких убийств и газовых хищений Рауф Арашуков был замечен в причастности к ряду других нарушений закона. В октябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что он организовал избиение депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова, которого он подкараулил у отделения полиции. Черкесский депутат инициировал проверку вида на жительство, выданное Арашукову Объединенными Арабскими Эмиратами: сенатор якобы подделал дату на документе, чтобы попасть в Совфед.

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В преступной деятельности уличили Олега Умарова — общественного деятеля из соседней с КЧР Кабардино-Балкарии, учредителя благотворительно фонда «Добро черкесов». Эта организация была зарегистрирована при содействии Рауфа Арашукова, Олег Умаров выкладывал фото вместе с сенатором с шикарных праздников в Хабезском районе КЧР. В декабре 2018 года Умарова задержали и доставили в полицию в Нальчике — в его автомобиле были обнаружены запрещенные наркотические средства. По информации правоохранителей, Умаров причастен к беспорядкам в Кабардино-Балкарии, которые произошли на фоне столкновения между молодыми черкесами и балкарским населением. Согласно одной из версий, Арашуков планировал контролировать молодых черкесов через фонд «Добро черкесов» и Умарова лично, а тот решил подзаработать на запрещенных препаратах. Также в сети обнаружился еще один благотворительный фонд же непосредственно на имя Рауфа Арашукова — он прекратил свою деятельность в 2010 году по решению суда.

Относительно некриминальной части жизни сенатора известно, что он женат на Аиде Арашуковой, дизайнере, вращающейся в светских кругах. Также парламентарий — кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

Итого, в активе у Арашукова-старшего было хищения газа на более чем 30 миллиардов рублей и создание преступного сообщества, а у Арашукова-младшего — два убийства, участие в ОПГ, избиение черкесского депутата и покровительство фонда, причастного к торговле наркотиками и беспорядкам в Кабардино-Балкарии.

Как сообщал ранее Пятый канал, Арашуков был задержан 30 января в здании Совета Федерации — генпрокурор Юрий Чайка зачитал речь о снятии с Арашукова депутатской неприкосновенности, а затем в помещении появились сотрудники СК и ФСБ. Вскоре, в офисе «Газпрома» в Петербурге был задержан и отец сенатора.

Из поступающих данных стало известно, какие обвинения предъявлены задержанным Арашуковым. Следствие разграничило ответственность: Рауфу предъявлены обвинения по статьям «Убийство», «Участие в преступном сообществе» и «Давление на свидетеля», Рауля обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества с использование служебного положения. Делом занялся Главк СК при содействии ФСБ.

Ранее Пятый канал рассказывал видео того, как Рауфа Арашукова доставляют в СК на допрос.