Волочкова прокомментировала заявление Арашукова о плохом знании русского языка

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком. Задержанный объявил на допросе, что нуждается в переводчике, который был ему тут же обеспечен.

Известная российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление сенатора о плохом владении русским языком. Звезда призналась, что в разговорах с ней он использовал все богатство «великого и могучего», включая нецензурные выражения. По мнению артистки, сенатор специально соврал, пытаясь уйти от закона. Скорее всего дар речи чиновник потерял от страха перед судебными приставами.

— Когда он, простите, приглашал меня в постель, в русскую баню, в ресторан и приехать к ним на корпоративы бесплатно, он прекрасно владел русским языком. <…> Может, переводчика ему пригласить? Не советовали никто ему? Только с какого языка? Я вам могу сказать с какого языка ему бы потребовался переводчик: с матерного на русский и даже на карачаево-черкесский, — поделилась звезда в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Рауф Арашуков был арестован 30 января в здании Совета Федерации по подозрению в убийстве Аслана Жукова и Фраиля Шебзухова. Его отца подозревают в хищениях на сумму больше 30 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о попытках Арашукова покинуть зал заседаний Совфеда.