Смеющийся сенатор Рауф Арашуков в зале суда попал на видео

На заседании Басманного суда по избранию меры пресечения для члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков фигурант дела об убийстве и участии в преступном сообществе пребывал в хорошем расположении духа.

Сенатор общался с адвокатом и улыбался в объективы многочисленных камер, в какой-то момент Арашукову стало и вовсе смешно. Однако позже суд арестовал его на два месяца — до 30 марта. Его подозревают в участии в преступном сообществе (часть 3 статья 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ), а также давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Защита сенатора собирается обжаловать решение Басманного суда.

Ранее Пятый канал публиковал видео из зала московского суда.