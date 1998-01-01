Смеющийся сенатор Рауф Арашуков в зале суда попал на видео

, 23:27 Видео 52

Фигурант дела об убийстве и участии в преступном сообществе арестован на два месяца.

Фото, видео: Ruptly, ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Арест Арашукова 18

На заседании Басманного суда по избранию меры пресечения для члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков фигурант дела об убийстве и участии в преступном сообществе пребывал в хорошем расположении духа.

Сенатор общался с адвокатом и улыбался в объективы многочисленных камер, в какой-то момент Арашукову стало и вовсе смешно. Однако позже суд арестовал его на два месяца — до 30 марта. Его подозревают в участии в преступном сообществе (часть 3 статья 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ), а также давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Защита сенатора собирается обжаловать решение Басманного суда.

Ранее Пятый канал публиковал видео из зала московского суда.

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