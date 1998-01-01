Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией

, 18:09 Эфирная новость 39

Законный президент Венесуэлы сказал, что не позволит США сменить режим в своей стране.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @nicolasmaduro

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 48

Российский пассажирский самолет, который приземлился в Каракасе, напугал оппозицию Венесуэлы. Это был не обычный рейс по расписанию, а частный полет. И сразу же поползли слухи, что это прилетели российские наемники, которые будут охранять президента Мадуро.

В парламенте предположили, что обратно этот самолет отправится, нагруженный золотом. Якобы руководство страны пытается вывести свои богатства. Президент Мадуро не стал комментировать подобные фантазии. Но в интервью агентству РИА Новости поблагодарил Россию за политическую поддержку законной власти. И заявил, что не позволит США сменить режим в своей стране.

 Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года, — выступил глава государства.

Николас Мадуро заявил, что готов сесть с оппозицией за стол переговоров при участии международных посредников. Однако Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, продолжает телефонные консультации с Дональдом Трампом и грозит уже через несколько часов вывести своих сторонников на новые акции протестов.

Ранее Пятый канал сообщал, что оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 48
30 янв
Оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией
30 янв
Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа
30 янв
Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну
30 янв
МИД России призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу
29 янв
Гуайдо уклонился от ответа на вопрос об угрозе военного вмешательства в Венесуэлу
29 янв
США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы
29 янв
Мадуро пригрозил ответными мерами на санкции США против Венесуэлы
29 янв
«Закусили удила» — Лавров рассказал, что США идут на переворот в Венесуэле
29 янв
Китай выступил против санкций США в отношении Венесуэлы
29 янв
Мария Захарова прокомментировала запись Болтона о солдатах в Колумбии

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:53
Путин: От состава нового парламента Молдавии будут зависеть отношения двух стран
18:44
Видео: Алтайские школьники проходят «квест на выживание» на пути в школу
18:35
Шарапова завершила участие в St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы
18:33
«Непростое решение» привело мэра Белгорода к оскорблению пенсионера
18:24
Житель Ленобласти случайно застрелил друга на охоте
18:16
Юлия Шойгу призналась, что в кризисной ситуации она может позвонить отцу
18:10
Брат Фраиля Шебзухова рассказал об убийстве, организованном сенатором Арашуковым
18:09
Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией
18:06
Когда можно заменить дорогие лекарства на дешевые российские аналоги?
17:58
Американские самолеты-разведчики заметили у берегов Крыма
17:55
Вместо Кокорина? «Зенит» сделал предложение Сердару Азмуну
17:41
Скандал разрастается: Экс-возлюбленная Головина подала на Самбурскую в суд
17:37
«Чья-то звезда закатилась»: На небе в Мурманской области заметили метеорит
17:36
Мировая экономика потеряла полтриллиона долларов из-за торговых войн в 2018 году
17:35
Патриарх Кирилл призвал Госдуму вывести аборты из системы ОМС
17:27
Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины
17:19
Студентка умерла на занятиях в московском колледже
17:11
Девочку в Ленобласти никто не поджигал: «избитые» школьники признались во вранье
17:05
Сенатору Арашукову и его отцу Раулю предъявлены официальные обвинения
16:56
Все школы Екатеринбурга закрыли на карантин

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет новый боевик — многосерийный фильм «Стражи Отчизны». За несколько пафосным названием скрывается острый и закрученный сюжет.

5-tv.ru

Реклама