Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Российский пассажирский самолет, который приземлился в Каракасе, напугал оппозицию Венесуэлы. Это был не обычный рейс по расписанию, а частный полет. И сразу же поползли слухи, что это прилетели российские наемники, которые будут охранять президента Мадуро.

В парламенте предположили, что обратно этот самолет отправится, нагруженный золотом. Якобы руководство страны пытается вывести свои богатства. Президент Мадуро не стал комментировать подобные фантазии. Но в интервью агентству РИА Новости поблагодарил Россию за политическую поддержку законной власти. И заявил, что не позволит США сменить режим в своей стране.

— Мы не принимаем ультиматум ни от кого в мире, не принимаем шантажа. Президентские выборы в Венесуэле состоялись, а если империалисты хотят новых выборов, пусть подождут до 2025 года, — выступил глава государства.

Николас Мадуро заявил, что готов сесть с оппозицией за стол переговоров при участии международных посредников. Однако Хуан Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, продолжает телефонные консультации с Дональдом Трампом и грозит уже через несколько часов вывести своих сторонников на новые акции протестов.

Ранее Пятый канал сообщал, что оппозиция Венесуэлы намерена пересмотреть отношения с Россией.