В Басманном суде решается вопрос об аресте Арашукова-старшего

Арестованный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков помещен в карантин следственного изолятора «Лефортово». Как сообщили в общественной наблюдательной комиссии Москвы, чиновник, которому вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля, будет находиться в двухместной камере.

В столицу также этапирован отец сенатора — советник гендиректора «Газпром Межрегионгаз», задержанный накануне в Петербурге. Его подозревают в организации преступного сообщества и хищении на сумму 30 миллиардов рублей.

В настоящее время в Басманном суде Москвы решается вопрос об аресте Рауля Арашукова, а также замгендиректора ставропольского подразделения «Газпром Межрегионгаз» Николая Романова.

Следователи не исключают, что в уголовном деле Арашуковых могут вскрыться новые эпизоды. Проводятся обыски. Как ожидается, для возмещения возможного ущерба на имущество подозреваемых будет наложен арест. Проверяют и связи Арашуковых с другими региональными чиновниками, под подозрением все родственники и знакомые.

Ранее Пятый канал сообщал, что при обыске у Арашукова нашли золотые слитки и оружие.