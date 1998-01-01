Золотые слитки и оружие: видео обыска у арестованного сенатора Рауфа Арашукова

Telegram-канал «Следак шепнул» опубликовал кадры обыска и изъятия ценностей в доме сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова, которого в среду, 30 января, взял под арест на два месяца Басманный суд Москвы. Член Совета Федерации фигурирует в качестве обвиняемого в уголовном деле об убийствах и организации преступного сообщества.

В доме Арашукова силовиками изъяты крупная сумма, золотые слитки, иные драгоценности и оружие.

Как сообщает ТАСС, следователи намерены наложить арест на имущество, принадлежащее фигурантам уголовного дела, для дальнейшего возмещения ущерба от совершенных преступлений.

— Возмещения ущерба от преступлений, особенно когда идет речь о преступлениях с причинением имущественного вреда, является одной из целей работы следствия наряду с привлечением виновных к уголовной ответственности и установлением всей картины совершенных преступлений , — цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Ранее Пятый канал сообщал, что Следственный комитет РФ планирует задержать ряд глав предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых. Само задержание сенатора Рауфа Арашукова во время заседания Совета Федерации стало сенсацией. Обычно лишить неприкосновенности парламентария настолько долгая процедура, что подозреваемые сбегали. 30 января операция была молниеносной и это только начало. Вечером, в среду, Арашукова арестовали.

Кроме сенатора, задержаны его отец и двоюродный брат — авторитетные газовики юга России. Следователи сейчас допрашивают еще ряд управленцев и дело Арашуковых может стать не менее громким, чем антикоррупционные чистки в Дагестане.