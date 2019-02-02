«Он шевелится!»: Опубликовано видеодоказательство беременности Меган Маркл

, 22:52 Видео 180

В Instаgrаm появилось видео, на котором видно, как малыш герцогини Сассекской двигается в животе.

Фото: www.globallookpress.com

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Еще недавно поклонники Меган Маркл были уверены, что королевская особа от них что-то скрывает. Они нашли десятки улик, подтверждающих, что беременность герцогини Сассекской — всего лишь трюк. Фанаты обратили внимание, что ее живот на фотоснимках периодески меняет размеры, а предполагаемая дата родов почему-то откладывается. Однако миф о фальшивой беременности наконец-то разоблачился.

В одном из Instagram-каналов, посвященных королевской семье появилось видео, на котором заметно, как будущий наследник принца Гарри шевелится в животе. Запись доказывает, что малыш уже дает маме о себе знать: он толкается изнутри ножками и ручками.

 
 
 
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Meghan’s Baby is very active! Mini Harry on the way!

Публикация от  Meghan & Harry 💍 supporters (@harry_meghan_updates)

Увидев, что малыш герцогини Сассекской довольно активен, пользователи буквально заполонили комментариями социальные сети, осыпая молодую маму поздравлениями и восхищаясь чудесному зрелищу. Кто-то даже предположил, какого пола будет первенец королевской семьи.

— Какое прекрасное зрелище!

— Я думаю, это будет мальчик!

— Какой активный малыш!

— Вот это да! Можно увидеть движение ребенка! — удивлялись комментаторы.

Ранее Пятый канал показал школьное фото Меган Маркл, на котором она отнюдь не красотка.

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