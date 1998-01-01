Инженер без опыта или шпион США: Кто такой Хуан Гуайдо, всколыхнувший Венесуэлу

Действующий президент Николас Мадуро готов к конструктивному диалогу с оппозицией. В субботу, 2 февраля, он выступил за проведение досрочных выборов в парламент Венесуэлы. А также заявил: «Хватит помогать государственному перевороту, который уже провалился».

Километрах в 25-ти от Каракаса в городке Лос-Текес на этой неделе прошел необычный для текущего кризиса митинг. Без политических лозунгов — ни за, ни против. А в руках у многих — «пацифик» — международный символ мира.

— Мы не хотим войны, не хотим американских солдат здесь, мы призываем сохранить в Венесуэле мир! — говорит житель Венесуэлы по имени Карлос.

Карлосу чуть за двадцать, но по меркам штата Миранда — он взрослый мужчина, средний возраст тут 30. А еще рекордный индекс человеческого развития. Кроме нефти, есть промышленность, плантации какао, туризм. И главное — баланс политических сил.

— У нас есть сторонники оппозиции. И они проводят митинги, когда считают нужным, но мирно. Наша конституция дает такую возможность, как и положено демократии, — говорит губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

Губернатору Эктору Родригесу 37. Всего парой лет он старше Хуана Гуайдо, которого лидером венесуэльских оппозиционеров не считает. Политическое поле страны многообразно и не все то оппозиция, что бросает в полицию камни. Новый виток «гуаримбы» — этим термином в Венесуэле обозначают моменты, когда протесты доходят до кровопролития — уже унес жизни 30-ти человек. Кто провоцировал стычки — надо разбираться. Но именно Гуайдо повел людей на баррикады.

Пламенные речи со времен Чавеса — тут обязательный элемент. Экспрессия — это ментальный ключ к латиноамериканскому темпераменту. Из нового — разве что Twitter, в котором, Хуан координирует аудиторию, подобно Дональду. А лицом и жестами, подметили многие — вылитый Барак.

— Он старается вести себя как Чавес, но выглядеть как Обама. Это реверансы в сторону разных слоев населения, и, конечно, они не случайны, — политолог Альдемаро Барриос.

В этом образе, пояснят Барриос, слишком явно торчат уши политтехнологов. Серьезная работа специалистов управления сознанием масс. Материал для лепки подобран удачно. Гуайдо даже в юношестве сочетал любовь одновременно и к сальсе, и к бейсболу.

По первому образованию Гуайдо — инженер. Окончил факультет промышленных технологий Католического университета имени Андреса Бедио. И уже там выбрал стезю общественника. По нарастающей — студенческий совет, почетная кафедра, университетская лидерская программа. В итоге — ни дня работал по специальности. Сразу после получения диплома, Гуайдо уехал в США.

Как оказалось — учиться дальше. Что ему преподавали в Университете Джорджа Вашингтона, рассказать мог бы другой известный революционер — Михаил Саакашвили — учился там же. После Гуайдо вернется в Каракас и вольется в ряды радикальной политической оппозиции.

— Хаун Гуайдо был неизвестным для большинства политических обозревателей до декабря прошлого года. Он депутатом Национальной Ассамблеи, — рассказал посол РФ в Каракасе Владимир Заемский.

Российское посольство в Венесуэле непрерывно анализирует развитие ситуации. Но тут можно обойтись без чудес дедукции. Как политическая величина Гуайдо состоялся в момент, когда провозгласил себя президентом. Эта революционная песня с трибуны прозвучала под дудку вице-президента США Майка Пенса — это доказано. Но почти сразу испанский голос ушел на бэк-вокал. Солировали по-английски.

— Сейчас время для действий, власть Мадуро должна закончиться, — заявил вице-президент США Майк Пенс.

Кульминация политического фарса, который всю неделю разыгрывался американским истеблишментом. Первым начинал помощник Трампа по нацбезопасности Болтон — как бы случайно он показал фотографам запись о том, что в Колумбии, на границе с Венесуэлой хорошо бы разместить пять тысяч штыков.

Сам Трамп затем поздравлял Гуайдо со вступлением в должность президента, а поддакивал ему Европарламент. И затем Пенс уже отказал законному главе государства Мадуро в диалоге. И все бы ничего, но солдаты действительно появились. А нефтяные деньги Венесуэлы — исчезли. Американцы арестовали счета государственной нефтяной компании PDVSA и отдали миллиарды под контроль Гуайдо.

Венесуэла обладает рекордными запасами нефти. И в отрасли занято огромное количество граждан. Ее доходами финансируются государственные социальные программы. И провоцировать давление на этот сектор венесуэльской экономики — это точно не народная политика, о которой так любит говорить оппозиция.

Митинг нефтяников против этого геополитического рэкета собрал десятки тысяч участников. Президент Мадуро всю неделю уделял внимание армии — главной своей опоре.

— Не верьте Американскому телевидению, они лгут каждый день. Мы не допустим чтобы латинская Америка стала вторым Вьетнамом. А если США хотят военного вторжения, они получат наихудший для них вариант повторения Вьетнама, — сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Исполнение нового куплета Хуана Гуайдо не случайно намечено на сегодня. В этот день, ровно 20 лет назад присягу президента принес легендарный Уго Чавес, выведя на улицы весь Каракас. Политтехнологи продолжают разыгрывать карту народного лидера, но умалчивают народа какого государства именно. Здравомыслящие тут понимают — интересом Венесуэлы тут и не пахнет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Венесуэла передумала продавать золотые слитки.