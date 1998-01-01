«Большое несчастье»: Судившийся с Децлом рэпер Баста выразил соболезнования близким музыканта

Один из основателей русского хип-хопа Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выразил соболезнования в связи со смертью рэп-исполнителя Децла.

Артист опубликовал скорбную запись на своей странице в Instagram.

— Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память, — написал Василий.

Instagram @bastaakanoggano

В 2017 году конфликт музыкантов перерос в судебное разбирательство. Децл подал иск о защите чести и достоинства после публичных оскорблений со стороны Басты. Суд назначил Василию штраф в 350 тысяч рублей.

О смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого утром 3 февраля сообщил отец Александр Толмацкий. Агент Децла рассказал Пятому каналу, что сердце музыканта остановилось спустя полчаса после концерта в Ижевске.