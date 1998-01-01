«Мои слезы, моя печаль»: Подборка легендарных песен Децла

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Молодой рэпер скончался от остановки сердца, вспоминаем треки, которые прославили его на всю страну.

Фото: ВКонтакте @russianrastamafia

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Умер рэпер Децл 9

Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, скончался в возрасте 35 лет от остановки сердца — о трагическом событии сообщил его отец в Facebook. Децл был одним из пионеров русскоязычного рэпа, выступавший в этом жанре задолго до того, как им повально увлеклась молодежь. Вспомним треки, которые прославили Децла на всю Россию.

Толмацкий начал читать рэп в команде «Bad B. Альянс», но истинная популярность пришла к нему в сольной карьере — первый альбом Децла «Кто ты?», вышедший в 2000 году, отметился сразу несколькими хитами.

Первая песня альбома «Вечеринка» стала визитной карточкой рэпера — в клипе на композицию есть все ключевые черты хип-хоп культуры: мешковатая одежда, брейк-данс, граффити и прочее. К слову, в клипе можно увидеть еще юного Тимати, а сам Децл зачитывает: «Мой друг Тима включал все новые пластинки».

Следующий трек «Кто Ты?» отличается от «Вечеринки» — если первый трек рассказывал о тусовке после отъезда родителей, то «Кто ты?» задает больше вопросов слушателю относительно его позиции в мире, в том числе и эпохальный — «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?».

Совершенно отличается по настроению третий знаменитый трек с дебютного альбома Децла, «Слезы». Он повествует о множественных проблемах, с которыми сталкивается Децл и резко контрастирует с расслабленной «Вечеринкой» и философским «Кто ты?».

Еще один «минорный» трек с первого альбома — «Кровь, моя кровь», который, по сути, является рассказом о мести, которую лирический герой совершает над четырьмя обидчиками.

Второй альбом Децла, «Уличный боец» все еще эксплуатирует образ рэпера-подростка, но в нем уже гораздо больше серьезной лирики, затрагивающей проблемы общества. Самым знаменитым стал трек «Письмо», в котором, по сюжету, девушка из маленького городка на Волге пишет Децлу о проблемах — в ее школе учатся нацисты, которые ненавидят рэп и таких как она. В конце трека Дэцл рассказывает, как встречает автора письма на одном из своих концертов.

Социальную лирику Децл продолжает в пацифистской песне «Нет войне», в которой рэпер призывает «сложить оружие».

Далее в карьере Децла был период перехода к новому образу — он взял себе псевдоним Le Truk, отрастил дреды еще длиннее, а в текстах все отчетливей начала появляться тема запрещенных веществ.

Ранее Пятый канал публиковал кадры с последнего выступления Децла.

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