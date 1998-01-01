Кадры последнего выступления рэпера Децла в Ижевске

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Известный музыкант Кирилл Толмацкий скончался после концерта 2 февраля в возрасте 35 лет.

Фото, видео: ВКонтакте @russianrastamafia, Instagram @all_sve

Ушел из жизни известный российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил отец музыканта Александр.

— Кирилла больше нет… — написал известный продюсер.

По словам концертного директора артиста, музыкант скончался от остановки сердца спустя полчаса после концерта в Ижевске. Децл выступал в кафе Posh Lounge. В соцсетях опубликованы десятки видеозаписей, которые сделали гости последнего концерта Децла.

По предварительной информации Пятого канала, он выступал на закрытом мероприятии — на дне рождении владельца автосалона в Ижевске Никиты Пантюхина.

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