Видео: Смертоносные и разрушительные снегопады обрушились на Россию

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В регионах страны буквально ежечасно происходят ЧП, виновниками которых являются обильные осадки.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress © Konstantin Kokoshkin

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Погода 3558

В Тульской области следователи выясняют обстоятельства гибели десятилетнего мальчика. На ребенка с крыши ангара упала ледяная глыба. От полученных травм он скончался на месте.

А в Тамбове снег стал угрозой старым домам. Крыши нескольких зданий не выдержали обильных осадков и провалились. У одного из зданий из-за этого еще и рухнула стена. К счастью, обошлось без пострадавших, дом был признан аварийным и в нем никто не жил.

В Саратовской области та же участь постигла крышу сельской школы. Снегопады в регионе не прекращаются уже третьи сутки. Из-за непогоды больше сотни населенных пунктов оказались отрезаны от автомобильного сообщения. Уборочная техника работает в круглосуточном режиме.

Несколько участков трасс федерального и местного значения закрыли и в Оренбургской области. Там при 30-градусном морозе порывы ветра достигают 20-ти метров в секунду. В таких условиях проехать просто невозможно, по словам водителей, даже на небольшой скорости машины просто сдувает с дороги. В регионе объявлен режим повышенной готовности.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Москве возбуждены два уголовных дела после смертельных падений льда на головы прохожих.

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