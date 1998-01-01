Произнесенные мысли материализуются — Жиган о планах Децла инсценировать смерть

, 23:15 Эксклюзивное интервью 1 067

По словам, Романа Чумакова, озвучив такие фантазии, музыкант мог предопределить свою судьбу.

Фото, видео: ВКонтакте @russianrastamafia, Пятый канал

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Умер рэпер Децл 22

Произнесенные вслух мысли материализуются, и, озвучив когда-то в интервью фантазии о том, чтобы уединиться на острове, инсценировав свою смерть в 35 лет, такой творческий человек как Децл мог предопределить свою судьбу. Такое мнение высказал в интервью Пятому каналу Роман Чумаков, известный как рэпер Жиган.

— Я всегда думал, что произнесенные мысли материализуются. Инсценировал или нет, я думаю, что вопросов уже не осталось ни у кого, потому что уже и фотографии, и видеозаписи появились, но мысли, произнесенные вслух, они материализуются. И человек, а тем более творческий человек, имея свой фан-сектор, он это вынес, и люди это обсуждали. Я бы, конечно, не стал ставить это первопричиной, но вполне реально, почему нет? — сказал Жиган.

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По словам музыканта, Кирилл Толмацкий стал тем ключом, который открыл отечественному хип-хопу дверь в большой мир шоубиза.

— До него я не помню ни одного рэпера настолько популярного. Он был именно тем фрэшменом тогда, который дал новый глоток воздуха хип-хопу. До него были ребята, но Децл первый, кто начал продавать миллионные копии альбомов.

По мнению Жигана, если бы Кирилл продолжал работать так же, как тот самый Децл с альбома «Кто ты?», он до сих пор был бы популярнейшим артистом. Но он предпочел уйти в глубокий андеграунд, потому что это было ближе его сердцу.

— Это боец, это воин… Ему бы родиться на Ямайке, он бы там, как и Боб Марли, наверное, революцию совершил. И, что важно, он жил как рок-звезда и ушел как рок-звезда, прямо после своего концерта, — заключил музыкант.

Как сообщалось ранее, Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, умер в ночь на 3 февраля в Ижевске, после концерта в одном из местных клубов от внезапной остановки сердца. В 2015 году в интервью воронежскому изданию музыкант сказал, что собирается прожить минимум 450 лет, но хотел бы инсценировать свою смерть в 35 и уехать жить на остров.

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