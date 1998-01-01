Стоимость квартиры в «звездном» доме в центре Москвы может доходить до 37 миллионов рублей

Стоимость двухкомнатной квартиры в пострадавшем от пожара доме на Никитском бульваре достигает порядка 37 миллионов рублей. Во всяком случае, именно такая цена за жилплощадь указана в объявлении на сайте недвижимости «ЦИАН», которое разместил один из жильцов.

За «двушку» на четвертом этаже дома, построенного в 1914 году, запрашивается 36,9 миллиона рублей.

Также, по неподтвержденной информации от жителей исторического здания, квартиры там принадлежат таким именитым людям, как актриса Ингеборге Дапкунайте, художник Никас Сафронов, певица Любовь Казарновская. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в доме на Никитском бульваре, ночью 4 февраля, погибли два человека, четверо госпитализированы. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.