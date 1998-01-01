Увеличилось число жертв пожара в доме на Никитском бульваре

По неподтвержденным данным число жертв пожара в доме на Никитинском бульваре в Москве увеличилось до шести человек. Об этом сообщили представители экстренных служб. Ранее было известно только о четырех погибших, однако в настоящее время появилась информация, что при разборе завалов на месте происшествия спасатели обнаружили еще два тела.

— При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела еще двух погибших, — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Также сообщается, что среди погибших есть один несовершеннолетний. Официального подтверждения данной информации пока нет. По-прежнему устанавливаются личности жертв происшествия.

Так называемый «дом знаменитостей» вспыхнул ночью с 3 на 4 февраля. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электротехники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пламя на месте происшествия удалось ликвидировать.