МЧС: Пожар в «звездном» доме в центре Москвы ликвидирован

Серьезный пожар в, так называемом «звездном» доме, на Никитском бульваре ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, 4 февраля.

Сообщается что одного человека сейчас ищут сотрудники МЧС на месте ЧП.

Пожар в доме 1914 года постройки произошел ночью, причем по словам соседей, возгорание началось с крыла, где находится квартира Ингерборге Дапкунайте. Также, сообщают жильцы, недвижимость в этом доме принадлежит художнику Никасу Сафронову и певице Любови Казарновской.

Ранее Пятый канал рассказывал, что стоимость двухкомнатной квартиры в данном здании может доходить до 37 миллионов рублей. Объявление о продаже с таким ценником разместил некий продавец на сайте объявлений «ЦИАН».

Пожар в доме на Никитском бульваре произошел, ночью 4 февраля, погибли два человека, четверо госпитализированы. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.