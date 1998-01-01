Видео: Тело Кирилла «Децла» Толмацкого перевозят в Москву для похорон

В распоряжении Пятого канала оказалось видео, на котором гроб с телом Кирилла Толмацкого, готовят к транспортировке в Москву для похорон. На записи медицинский персонал морга в Ижевске выносит гроб и ставит его в машину с московскими номерами.

Рэпер Кирилл Толмацкий, сценический псевдоним Децл, скончался в одном из ижевских клубов сразу после своего выступления.

Ранее Пятый канал сообщал, что удмуртские медики дали предварительное заключение о причине смерти певца — сердечная патология. Однако медэксперты не исключают, что на сердечную деятельность могли повлиять посторонние вещества, так как выраженных болезненных изменений органа обнаружено не было.