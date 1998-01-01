Виктория Скрипаль удивлена слухами о беременности своей двоюродной сестры Юлии, отравленной в марте 2018 года в Солсбери, как утверждают британские власти, нервно-паралитическим веществом «Новичок». В интервью Пятому каналу Виктория сказала, что читала в СМИ такие новости, и теоретически все возможно, но практически информацией она не располагает.

— Я не знаю, может можно отравиться «Новичком» и быть беременной… Тут уже писали, что она родила. Но вы сами посудите, прошло уже больше года. Она от кого забеременела-то? Ее в госпитале в Солсбери изнасиловали? — недоумевает родственница.

Виктория Скрипаль напомнила, что Юлия улетела из России 3 марта. И если, как утверждают СМИ, в роддом ее увезли сейчас, то по срокам получается, что забеременела она в апреле — тогда она находилась в госпитале в бессознательном состоянии.

Как ранее сообщал Пятый канал, уехавший в Великобританию бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом на улице в Солсбери 4 марта 2018 года. В покушении британские власти обвиняют Россию. Местонахождение Скрипалей в настоящее время неизвестно, и вокруг этого рождаются самые невероятные слухи.