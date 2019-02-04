Видео: В доме на Никитском бульваре продолжают работать спасатели и медики

, 18:30 Видео 158

Сотрудники МЧС и «скорой» продолжают работать на месте трагического пожара, унесшего жизни семи человек.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 21

Пятый канал публикует видео с места пожара в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре 12 в Москве, где проживают Ингеборга Дапкунайте и дочь Юрия Башмета. 

На кадрах видно, что в доме продолжают работать спасатели и медики. По информации РЕН ТВ, тела семерых погибших при трагедии начали развозить по столичным моргам.

Ранее Пятый канал сообщал, что площадь пожара, произошедшего в ночь с 3 на 4 февраля на Никитском, составила около 2000 квадратных метров. По словам жильцов, огонь охватил дом за несколько минут. По предварительным данным, во время пожара значительно пострадала квартира пианистки Ксении Башмет. Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело. 

Видео: В доме на Никитском бульваре продолжают работать спасатели и медики

1/5

Пятый канал

2/5

Пятый канал

3/5

Пятый канал

4/5

Пятый канал

5/5

Пятый канал

Тема:
Пожар в доме знаменитостей на Никитском бульваре 21
4 февр
«За две минуты было все в дыму»: Житель дома на Никитском бульваре о пожаре
4 февр
Названы имена погибших в пожаре на Никитском бульваре в Москве
4 февр
Пожар в доме знаменитостей на Никитском — первые кадры из сгоревшей квартиры
4 февр
Назван косвенный виновник пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
4 февр
Ингеборга Дапкунайте не пострадала при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре
4 февр
«Все сгорело»: квартира дочери Юрия Башмета сгорела на Никитском бульваре
4 февр
Увеличилось число жертв пожара в доме на Никитском бульваре
4 февр
У них все хорошо: Жительница дома на Никитском бульваре о знаменитых соседях
4 февр
По факту пожара в «доме знаменитостей» в Москве заведено уголовное дело
4 февр
Погибшие при пожаре на Никитском бульваре были из разных квартир

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

19:11
Вице-президент Венесуэлы: Мы хотим ограничить криминальное влияние доллара
19:01
Волочкова приехала в полицию с заявлением на своего бывшего водителя — видео
18:59
Родственники Децла думают, как разделить наследство рэпера
18:47
«В госпитале изнасиловали?» — Виктория Скрипаль о слухах о беременности Юлии
18:38
Погодные катаклизмы вызвали хаос в нескольких регионах России — видео
18:30
Видео: В доме на Никитском бульваре продолжают работать спасатели и медики
18:21
Сотрудник клуба в Ижевске рассказал о неправильно оказанной первой помощи Децлу
17:59
Назарбаев уходит? Президент просит истолковать закон о прекращении полномочий
17:54
Агент Федора Добронравова не подтвердила информацию о болезни актера
17:13
Жим лежа и большие бицепсы: Фото Васильевой в спортзале вызвало фурор в сети
16:55
Засекреченного дела о гибели Дятлова не существует — прокуратура
16:41
Минобороны прокомментировало инцидент с заражением в Ульяновском училище
16:36
Полиция задержала российскую пару, «жонглировавшую» младенцем в Малайзии
16:25
Негосударственные пенсии могут продолжить выплачивать по старым основаниям
16:01
СК расследует ДТП с автобусом под Калугой — в организации поездки есть нарушения
15:54
«За две минуты было все в дыму»: Житель дома на Никитском бульваре о пожаре
15:49
Всероссийский фестиваль «Русская зима» прошел под Петербургом
15:46
В Кузбассе все же подтвердились случаи голодных обмороков у школьников
15:41
«Сталин капут»: как немцы пытались сломить Ленинград пропагандистскими листовками
15:36
Глушаков отказался от судебного спора за детей — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама