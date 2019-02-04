Видео: В доме на Никитском бульваре продолжают работать спасатели и медики

Пятый канал публикует видео с места пожара в «доме знаменитостей» на Никитском бульваре 12 в Москве, где проживают Ингеборга Дапкунайте и дочь Юрия Башмета.

На кадрах видно, что в доме продолжают работать спасатели и медики. По информации РЕН ТВ, тела семерых погибших при трагедии начали развозить по столичным моргам.

Ранее Пятый канал сообщал, что площадь пожара, произошедшего в ночь с 3 на 4 февраля на Никитском, составила около 2000 квадратных метров. По словам жильцов, огонь охватил дом за несколько минут. По предварительным данным, во время пожара значительно пострадала квартира пианистки Ксении Башмет. Сейчас в причинах трагедии разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело.