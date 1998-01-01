«За две минуты было все в дыму»: Житель дома на Никитском бульваре о пожаре

Хозяин одной из пострадавших квартир в доме на Никитском бульваре рассказал Пятому каналу о том, как начинался пожар. Павел Машкин, владелец квартиры на шестом этаже, отмечает, что пожар начался с пятого этажа — и распространился по дому за считанные минуты.

— Мне показалось, что загорелся пятый этаж. Было задымление — в течение двух-трех минут вся квартира была в дыму. Ну мне так показалось, потому что мы стояли на подоконнике и видели, что под нами с пятого этажа валит дым. Мы добежали до входной двери в коридоре и решили идти обратно, потому что становилось плохо видно. Не знаю, может быть, меньше минуты, мне кажется, — вспоминает мужчина.

В итоге, мужчину эвакурировали уже через окно.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в ночь с 3 на 4 февраля в доме на Никитском бульваре произошел пожар. Здание также называют «домом знаменитостей», поскольку многие квартиры в нем принадлежат известным людям. Так, стало известно, что пострадала квартира пианистки Ксении Башмет. Недвижимость Ингеборги Дапкунайте повреждена не была.