Сотрудники скандально известной сирийской неправительственной организации «Белые каски» готовят очередную инсценировку с применением отравляющего вещества на юге сирийской провинции Идлиб. По данным новостного портала «Сурия аль-Эн», так называемые волонтеры доставили в город Хан-Шейхун на машинах скорой помощи баллоны с хлором.

Как отмечает издание, это отравляющее вещество ранее хранилось в районе Джиср-эш-Шугур, где орудуют боевики из «Исламской партии Туркестана»* — союзницы террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. По словам очевидцев, в настоящее время баллоны с химикатом хранятся в Хан-Шейхуне на продовольственной базе, пишет ТАСС.

Читайте также Минобороны РФ: Имеются неопровержимые доказательства применения химоружия в Алеппо

В ноябре в Алеппо в результате химатаки, также с применением хлора, погибли более 100 человек. Россия заранее предупреждала о планирующихся в этом районе провокациях «Белые касок» с целью обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия против населения.

Ранее в понедельник, 4 февраля, Катар выделил «Белым каскам» два миллиона долларов. Цели такой поддержки озвучены благородные: покупка пожарных автомобилей, обучение волонтеров на территории Сирии, ремонт дорог, розыск людей под завалами домов. Однако куда в действительности пойдут эти деньги, истерзанное войной население Сирии почувствует в буквальном смысле слова на себе уже в ближайшем будущем.

Как сообщал Пятый канал, в ООН было отправлено 750 писем с доказательством того, что сотрудники «Белых касок» являются никем иным, как террористами.

* — Организации запрещены в РФ.