Моя судьба в руках Бога — Мадуро опасается покушения по заказу Трампа

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Президент Венесуэлы считает, что Дональд Трамп с помощью своих агентов в Колумбии пытается устроить заказное убийство.

Фото: Twitter @nicolasmaduro

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 46

Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп приказал колумбийскому правительству устранить его. О серьезном заявлении Мадуро рассказывает РИА Новости.

По мнению законного президента Венесуэлы, лидер США действует через своих агентов в соседней Колумбии — к ним он причислил знаменитую на весь мир колумбийскую мафию и президента страны Ивана Дуке. Мадуро предупредил, что Трамп, Дуке и колумбийские мафиози буду нести ответственность за все, что с ним случится.

— Во-первых, моя судьба в руках Господа, я христианин, я верю в защиту Господа. Меня все время защищает народ Венесуэлы, у нас есть хорошая служба разведки, — провозгласил венесуэльский президент, упокоив всех, кто боялся за его целость и сохранность.

События в Венесуэле поляризовали мир — почти вся Латинская Америка, Канада, США и ряд европейских стран встали на сторону оппозиционера-самозванца Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя временным президентом Венесуэлы. США всячески поддержали Гуайдо, признали его легитимность, наложили санкции на венесуэльскую нефтяную компанию и согласились предоставить оппозиционерам доступ к активам страны. На стороне законно избранного президента Мадуро своя коалиция — Россия, Китай, Иран, Турция, Белоруссия, Сальвадор, Никарагуа и Куба. Сергей Лавров подчеркнул, что приоритетом России в венесуэльской истории является защита конституции республики.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну.

Тема:
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