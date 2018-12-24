«Рэперы меня поддержали»: Киселев рассказал Дудю, как зачитал рэп в телеэфире

Главный YouTube-интервьюер России Юрий Дудь пригласил в качестве гостя для нового выпуска своего шоу телеведущего Дмитрия Киселева. Журналист и блогер общались более полутора часов и затронули многие темы. В том числе разговор шел и о современном русском рэпе. Как пояснил Дмитрий Киселев, интерес к этой музыкальной культуре у него возник благодаря собственным детям.

— Мои дети, как и все остальные дети в России, слушают рэп. У нас многодетная семья — и, конечно, нам интересно, что слушают наши дети, — поделился он.

Идея как-то повлиять на признание рэп-культуры в стране у Киселева возникла после череды отмененных концертов артистов этого музыкального жанра. Так, например, рэпер Хаски, устроивший импровизированное выступление на крыше чужого автомобиля после отмененного концерта, был арестован на 12 суток.

— Рэп сейчас — это уже самостоятельная культура. Россия нуждается в мощном культурном импульсе. Рэп как раз сейчас — это, как мне представляется, и есть тот самый импульс. Мне захотелось взять под защиту тогда Хаски, который попал в трудное положение, и рэперов, которым стали отменять концерты, — признался телеведущий.

Также Киселев ответил на вопрос Дудя о своем нашумевшем выступлении на программе «Мастер смеха», где журналист исполнил рэп-номер. По словам Дмитрия Константиновича, это было юмористическое выступление.

— Это была самоирония такая. Да, действительно, попробовал себя в этом жанре. И, кстати, многие рэперы меня поддержали. Ну, Кравц, например. Он как раз был таким бэк-вокалом тогда и какие-то показал мне приемы. Это была шутка, но, действительно, хайп был таким большим, что не оставил мне варианта, кроме как объявить о том, что я сделаю рэп-фестиваль в Коктебеле, — поделился Киселев.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в съемках одного из выпусков шоу «вДудь» принял участие Никита Михалков.