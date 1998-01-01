Сенат США поддержал новые антироссийские санкции

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Сенат Конгресса США одобрил законопроект о санкциях в отношении Сирийской Арабской Республики и также стран, оказывающих поддержку правительству Сирии.

Фото: www.globallookpress.com

В США планируют в очередной раз ввести пакет антироссийских санкций. Теперь американская сторона намерена наложить на Москву ограничения за помощь Сирии.

Согласно законопроекту, ограничительные меры будут применены в отношении России и Ирана, поскольку эти страны являются союзниками Сирии и оказывают военную помощь ее правительству. В частности, речь идет о блокировке счетов и аресте собственности, находящейся в юрисдикции США, отказе в выдаче новых и аннулировании уже действующих виз.

При этом «наказание» будет следовать практически за любые виды взаимодействия с Дамаском, включая совместное производство углеводородов и поставки техники для местной авиации. Также предполагается введение ряда санкций против самой Сирии — их президент США сможет отменить только при согласии конгресса.

Документ в Вашингтоне назвали «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке». За принятие законопроекта проголосовали практически единогласно — в его поддержку высказались 77 сенаторов из 100, сообщает телеканал «360».

Теперь бумага отправится на следующий уровень согласования — в палату представителей. Если документ одобрят и там, его направят на подпись президенту США.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что США и Евросоюз обдумывают возможность введения антироссийских санкций ввиду инцидента в Керченском проливе 25 ноября, который российская сторона расценивает как провокацию Незалежной.

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