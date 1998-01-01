Говоря об успехах американцев в Сирии, Трамп умолчал о гуманитарной катастрофе в лагере для беженцев «Рукбан». Эта зона занята войсками США, из-за чего сирийская армия не может попасть на территорию лагеря и помочь своим гражданам.

Сегодня туда прибыл второй гуманитарный конвой, организованный Россией и управлением ООН. Колона из 165 грузовиков и 15 машин сопровождения доставила беженцам продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства. Всего более тысячи тонн груза.

Это уже второй гумконвой за последние полгода. В ноябре в «Рукбан» прибыли 30 грузовиков, но оказалось, что ситуация там слишком сложная. После этого было принято решении увеличить объем помощи в пять раз.

Ранее Пятый канал рассказывал, как военные РФ помогают жителям сирийской Скальбии.