Народный артист России, актер Сергей Юрский скончался рано утром в пятницу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра Моссовета.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье.

Закончил среднюю школу с золотой медалью. Поступил без экзаменов и учился на юридическом факультете Ленинградского университета имени А. А. Жданова. Во время учебы в университете участвовал в постановках Театра-студии ЛГУ под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.

В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского (курс Леонида Макарьева). Уже после окончания 2-го курса, в 1957 году, Сергей Юрский был приглашен в Большой драматический театр имени М. Горького.

С середины 1960-х годов был одним из ведущих актеров товстоноговской труппы; среди лучших ролей — Чацкий, Тузенбах, Эзоп в «Лисе и винограде» Г. Фигейредо, профессор Полежаев в «Беспокойной старости» Л. Рахманова. Здесь же Сергей Юрский дебютировал как режиссер, поставив в 1974 году спектакль «Мольер» по М. Булгакову.

Широкую известность актеру принесли роли Викниксора в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД» (1966) и Остапа Бендера в «Золотом теленке» (1968) Михаила Швейцера.

В 1978 году Сергей Юрский переехал в Москву и стал актером, а впоследствии и режиссером Театра имени Моссовета. С 1991 года одновременно играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Сергей Юрский также известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых — «Место встречи изменить нельзя» С. Говорухина (1979), «Любовь и голуби» В. Меньшова (1984), «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину» А. Хржановского (2009) и многих других.